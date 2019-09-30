Махачкала, , 15:55 — REGNUM Начались поставки нового медицинского оборудования для республиканского онкологического центра в Дагестане. Всего до конца 2019 года планируется закупить свыше 70 единиц техники более чем на 300 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе минздрава республики.

В больнице появятся компьютерный томограф и рентген-аппарат, УЗИ-аппараты экспертного класса, флюорограф, видеоэндоскопическое оборудование для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств, современные операционные столы и другое оборудование. Поставки осуществляются в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, в Дагестане сегодня работает только один онкоцентр на 200 коек в городе Махачкале. Порядка семи лет назад при нем началось строительство нового корпуса — поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Однако вскоре из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены.

В 2018 году на завершение возведения нового корпуса из федерального бюджета было выделено 350 млн рублей. В настоящее время ведутся работы, открытие поликлиники запланировано на конец октября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане затягиваются сроки строительства нового корпуса при онкоцентре