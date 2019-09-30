Москва, , 15:45 — REGNUM Власти Москвы утвердили проект транспортно-пересадочного узла «Дмитровская» на севере столицы. Об этом 30 сентября сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Согласно проекту, на ТПУ будут оптимизированы пешеходные потоки и организована комфортная пересадка пассажиров с платформы Московского центрального диаметра (МЦД-2 «Нахабино-Подольск») на станцию метро «Дмитровская» и наземный общественный транспорт. Также обустроят перроны посадки-высадки пассажиров и сделают остановки общественного транспорта более комфортными.

Чтобы улучшить транспортную инфраструктуру, проведут реконструкцию и расширение путепровода через Дмитровское шоссе. Для безопасности пешеходов построят подземный переход под железной дорогой.

Прилегающую территорию благоустроят.

ТПУ займет территорию в 14,26 гектаров и расположится на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около ТПУ «Варшавская» на юге Москвы появятся паркинги и велодорожки.

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