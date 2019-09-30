Брянск, , 15:42 — REGNUM Брянск местами стал похож на Москву, отремонтированные крыши сразу бросаются в глаза — такое мнение высказал заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Мурат Зязиков. Федеральный политик приехал в областной центр 30 сентября, провёл рабочую встречу с главой региона Александром Богомазом и поучаствовал в торжественной церемонии передачи ключей от новых машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На рабочей встрече говорилось о реализации национальных и региональных проектов на территории Брянской области, обсудили подготовку к зиме и к VIII Славянскому международному экономическому форуму.

«Мы перед тем, как ехать к вам навстречу проехались по городу, посмотрели изменения. Хочу отметить, что почти как в Москве. Много общественного транспорта — большие автобусы едут по хорошим дорогам. Видно, что сделано очень много в этом направлении. Особенно отмечу отремонтированные крыши, они сразу же бросаются в глаза. Да и в целом, облик города Брянска существенно преобразился!» — сказал Мурат Зязиков.

Позже губернатор и полпред на площади Ленина в Брянске вручили представителям медицинских организаций ключи от 15 превосходно оснащённых автомобилей. Машины отправятся на Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи, в Брянский территориальный центр медицины катастроф, центральные районные больницы Выгоничского, Гордеевского, Дятьковского, Злынковского, Климовского и Новозыбковского районов.

Автомобили закупили за счёт областного бюджета, на эти цели было выделено 60 млн рублей.