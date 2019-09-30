Грозный, , 15:27 — REGNUM Власти Чечни озаботились установлением истинного числа уроженцев республики, защищавших Родину на полях Великой Отечественной войны, и поиском пропавших без вести. Этот вопрос был обсужден на совместном заседании Общественного совета при министерстве культуры Чеченской Республики, регионального отделения российского военно-исторического общества и архивного управления правительства ЧР, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе минкульта.

В ходе встречи было сказано, что в годы войны полегли на полях сражений жители каждого населенного пункта Чечни. Есть семьи, в которых на войну уходили сразу несколько человек. Однако информации о том, как сложилась судьба многих из них, до сих пор нет. Большое число уроженцев республики числится пропавшими без вести.

По итогам совещания было принято решение в каждом муниципалитете собрать и систематизировать всю информацию об участниках Великой Отечественной войны. Главам администраций каждого населенного пункта поручено предусмотреть установку мемориальной доски или стелы с именами всех участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, было принято решение о необходимости присвоения имен наиболее достойных участников Великой Отечественной войны улицам и объектам населенных пунктов.