Кострома, , 15:26 — REGNUM Делегация Костромской области принимает участие в Х Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие детства», — сообщает пресс-служба администрации региона

Кострома представляет три программы. Одна из них — «Мир, открытый для всех» по поддержке семей, где воспитываются дети-аутисты. Вторая — проект раннего сопровождения детей от 0 до 3 лет. Область делится опытом работы с малышами.

В Костромском регионе работают два специализированных реабилитационных отделения для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, также создан единый банк, где в списке находится 235 детей, для которых есть договоренности с медучреждениями России для их лечения.

Отдельное направление — комплексная реабилитация. В 2015 году программа Костромской области «Абилитация. Реабилитация. Интеграция» стала победителем конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За три года в регионе был создан Ресурсный центр и 11 дополнительных профильных групп для оказания адресной помощи, где ежегодно адаптацию проходят более 200 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.