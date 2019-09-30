Ташкент, , 15:25 — REGNUM Комиссия по регламенту и этике сената Узбекистана вынесла хокиму (главе) Ферганской области республики Шухрату Ганиеву строгий выговор за кампанию против хиджабов, сообщает 30 сентября издание «Новости Узбекистана».

Во время своего выступления Ганиев сказал, что готов к любому наказанию. Он добавил, что его родители носили национальную одежду, и дома чиновник тоже предпочитает одевать традиционные костюмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись селекторного совещания, на котором Шухрат Ганиев поручил своим подчиненным начать «кампанию против платков и бород».

В начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал Ганиева за работу по обновлению Риштана. Глава региона поручил снести жилые дома жителей города, после чего привлек на принудительные работы тысячи жителей.

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