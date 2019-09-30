Махачкала, , 15:30 — REGNUM Трое подростков из Дагестана арестованы по обвинению в убийстве. Погибший приходился отцом одному из фигурантов дела, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что 16-летний житель Махачкалы не ладил со своим 55-летним отцом из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем и часто ругал сына. Подростку надоело это терпеть, и он решил убить своего отца, считает следствие. На помощь он привлек двух своих друзей 17 и 18 лет.

Убийство произошло 22 сентября текущего года в доме потерпевшего в поселке Загородный. Подростки несколько раз ударили мужчину по голове, отчего тот скончался на месте. После этого обвиняемые погрузили тело в грузовик, вывезли в лес и бросили там.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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