Депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области, попросили содействовать получению федерального финансирования на празднование 300-летия Екатеринбурга и проведение Универсиады-2023. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM Как заявил депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), на сегодняшнем совещании с вице-губернатором региона Сергеем Бидонько и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским с парламентариями прорабатывали, по каким проектам бюджетные заявки уже поданы в соответствующие инстанции, а что ещё нужно затронуть отдельно в рамках думского процесса.

Избранников призывают к помощи не впервые. По словам Ионина, ещё в марте 2019 года депутатов попросили разобраться, как добиться федерального финансирования на Универсиаду и юбилей Екатеринбурга. Каждого депутата «снарядили» на отдельное направление.

Напомним, 300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в 2023 году — именно в этом же году будут проходить студенческие спортивные игры. На подготовку к юбилею и сопутствующие проекты могут потратить до 247 млрд 924 млн рублей, на Универсиаду — 79 млрд рублей.

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