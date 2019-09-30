Москва, , 15:15 — REGNUM В селе Остафьево ТиНАО Москвы построят школу на 750 мест и два детских сада на 200 и 240 мест. Об этом 30 сентября сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На строительство детсада на 200 мест уже получено разрешение. В детских садах расположатся игровые, буфетные, спальные комнаты, а также раздевалки и туалеты. Оборудуют также кружковые, физкультурные залы, залы для музыкальных занятий с кладовыми для хранения инвентаря.

Здание школы будет состоять из двух двухэтажных блоков, соединенных между собой. Внутри обустроят учебные кабинеты, зоны отдыха, игровую комнату продленного дня и спальню-игровую, ресурсный центр, мастерские, лаборантские. По проекту также предусмотрены столовая, актовый зал, спортивный и медицинский блоки, кабинеты музыки и пения, труда и художественного творчества, библиотека, инженерный класс, студии и кружковые, административные помещения и учительские.

На территории школы будет расположена учебно-опытная зона и спортивная зона с игровым полем, дорожкой для бега и ямой для прыжков в длину, баскетбольной и волейбольной площадками, а также с площадкой для подвижных игр. Покрытие зон выполнят из резиновой крошки. Прилегающая территория также будет благоустроена и озеленена.

Строительство школы и двух детских садов ведется за счет инвестора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2021 года в Новой Москве построят около 25 школ.

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