Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:16 — REGNUM Комитет регулирования связи Танзании (TCRA) на шесть месяцев приостановил вещание частного телеканала Kwanza Tv в связи с тем, что он «выпускал неполные новости» и «не соблюдал правила вещания». Об этом сообщает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя председателя TCRA.

По словам Джозефа Мапунды, на официальной странице телеканала в Facebook была выпущена вводящая в заблуждение новость о том, что доктор Гваджима попал в аварию, в которой его спас водитель. Он отметил, что СМИ не назвало полное имя доктора, в результате чего все подумали, что в аварию попал известный священник Джозефат Гваджима.

«Цель этой новости — фальсификация, несмотря на призывы к точному названию имен, так как на самом деле в аварию попала доктор Дороти Гваджима, что привело к распространению ложной информации», — заявил Мапунда.

По информации издания, регулятор также наложил штрафы в размере пяти миллионов танзанийских шиллингов (более 2100 долларов США) на каждый телеканал, находящийся во владении Марии Сарунги, — Watetezi Tv, Millard Ayo и Kwanza Tv.

По словам Мапунды, штрафы были наложены в интересах «защиты безопасности пользователей сети интернет».