Москва, , 15:11 — REGNUM На прилегающих к маршрутам Московских центральных диаметров территориям появятся парковки для велотранспорта. Об этом сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, такие парковки в перспективе появятся у большинства станций МЦД.

«Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых сейчас ведется проектирование», — сказал он.

На маршрутах первых двух диаметров оборудуют 47 площадок. Велосипеды можно будет использовать как «транспорт последней мили» — от станции до дома.

Отметим, железнодорожные маршруты, по которым запустят диаметры, нередко расположены в отдалении от жилой застройки. Например, на севере второго диаметра поезда МЦД будут курсировать в окружении лесных массивов в 2−3 километрах от плотной жилой застройки подмосковного Красногорска.