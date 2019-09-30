Кострома, , 15:08 — REGNUM День российского казачества отметили в Костромской области в городском парке «Берендеевка», — сообщает Krasnoenews.

Мероприятие прошло под девизом «Служу Отечеству, казачеству и вере православной!».

В честь 10-летнего юбилея образования городского казачьего общества костромские казаков наградили медалями «За усердие службе были награждены», «Князь Дмитрий Донской, «25-летие центральному казачьему войску» и атаманскими грамотами.

Гости и костромичи смогли поучаствовать в мастер-классах по ножевому бою и владению шашкой, освоить азы гончарного и кузнечного дела, конной выездке, армейскому рукопашному бою и научиться рубить шашкой лозу.

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