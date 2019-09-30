Кызыл, , 15:07 — REGNUM Циклонический вихрь, накрывший на днях обильными осадками Западную Сибирь, начинает оказывать влияние на погоду в Южной Сибири. Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре России, в результате осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай.

Кроме того, будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, а в горах Алтая до 25 м/с. Если в центральных и южных районах Красноярского края и в Тыве сегодня пройдет сильный дождь с мокрым снегом, то 1 октября он сменится на снег.

«В земледельческой зоне ожидается установление временного снежного покрова», — отметили в Гидрометцентре.

Ближайшей ночью температура опустится до — 3°, а местами и до −7…−12°. 2 октября В Туве температура местами опустится до — 15°.

Впрочем, над остальной территорией южной Сибири распространится антициклон, который в дальнейшем оттеснит непогоду за Байкал. В регионе будет преимущественно без осадков, ветер стихнет.

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