Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM Северо-Кавказский окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, с 1 октября 2019 года будет переименован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда, указав, что он будет называться Южный окружной военный суд.

Помимо указанных изменений, корректировка коснётся списка подведомственных учреждений. Так, с 1 октября ему будет подведомствен Знаменский гарнизонный военный суд (город Знаменск Астраханской области).

Всего ростовскому суду будут подведомственны 19 гарнизонных военных судов, которые находятся на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на территории Армении, уточнили в пресс-службе суда.