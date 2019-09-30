Самара, , 15:09 — REGNUM Подключить до конца дня к теплу все школы и детские сады необходимо в Самаре. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на еженедельном оперативном совещании в мэрии, 30 сентября передает пресс-служба городской администрации.

По сообщению чиновников, на 30 сентября тепло было подано в более чем 7 тысяч жилых многоквартирных домов.

В настоящее время уже отапливаются 84% объектов социальной сферы, 302 учреждения здравоохранения (94,7%) и 590 образовательных учреждений (93,4%) города.

Тепло также поступает в 112 учреждений сферы культуры (77,2%).

По словам Елены Лапушкиной, сообщения об отсутствии теплоснабжения должны рассматриваться в самые короткие сроки.

«Мне поступает большое количество адресов в социальных сетях, прошу отрабатывать их максимально оперативно в диалоге с жителями», — сообщила он на оперативном заседании, основным вопросом которого был пуск теплоснабжения в Самаре.