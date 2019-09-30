Заречный, Свердловская область, , 15:06 — REGNUM На Белоярской АЭС (Свердловская область) могут включить предупреждающие сирены и громкоговорители в период с 1 по 4 октября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе станции.

Сигналы могут включиться в связи с плановой проверкой, которую будет проводить свердловское ГУ МЧС.

Представители БАЭС просят население Заречного и гостей города не беспокоиться и не прерывать свои дела.

Напомним, в августе 2019 года на станции был отключён четвёртый энергоблок. Это произошло из-за ложного срабатывания системы защиты.

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