Чебоксары, , 15:03 — REGNUM 1 октября в Чувашии пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. О начале тренировки гражданской обороны известят установленные на улицах сирены и громкоговорители, сообщает МЧС по Чувашии.

Предупредительные сигналы «Внимание всем!» прозвучат в этот день дважды — в 10:00 и 10:30. Тревога будет учебной.

Жителей республики просят соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий.

Сигнал «Внимание всем!» является предупредительным сигналом гражданской обороны. Он подается с целью информирования населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника.

Кроме того, МЧС России запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!».