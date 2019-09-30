Гонконг, Китай, , 15:25 — REGNUM Современную яхту с элементами традиционного стиля древних китайских парусников построил архитектор из Гонконга Квонг Хэунвинг к 70-летию основания Китайской Народной Республики, передает портал «Наньхайван».

Сообщается, что длина яхты составляет почти 10 метров. На ней могут путешествовать 12 человек. Квонг Хэунвинг рассказал порталу, что на строительство судна его вдохновил вид традиционных китайских парусников, которые строились в эпоху династии Сун (960−1279 гг). Отмечается, что подобных яхт еще никто не создавал.

Квонг Хэунвинг надеется, что его пример подхватят, и данный стиль станет популярным в современном кораблестроении во всем мире.

Напомним, Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 1949 года. В 2019 году государство отмечает 70-летние со дня основания.