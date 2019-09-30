Махачкала, , 15:03 — REGNUM Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) в Дагестане впервые на Северном Кавказе применили такой метод лечения онкозаболеваний, как локальная эндоваскулярная химиоэмболизация. Это инновационная и менее травматичная процедура, обладающая колоссальной эффективностью, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе минздрава республики.

Данный метод позволяет производить прицельное введение противоопухолевых препаратов непосредственно в саму опухоль без токсического воздействия химиопрепарата на соседние органы.

«Внутрисосудистая химиоэмболизация достаточно легко переносится больными и дает минимальный риск возникновения осложнений во время и после процедуры», — рассказал врач-эндоваскулярный хирург Фахрудин Зиявдинов.

По словам специалиста, такие последствия, как выпадение волос и подавление иммунной системы, которые встречаются при традиционной химиотерапии, при применении инновационного метода не наблюдаются.

В дагестанском минздраве добавили, что локальная эндоваскулярная химиоэмболизация проводится в отделении эндоваскулярной хирургии РКБ абсолютно бесплатно всем тем, у кого есть показания.

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