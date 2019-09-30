Ташкент, , 14:48 — REGNUM Ущерб от хищения газа в Узбекистане по итогам сентября 2019 года составил 8 млрд сумов ($848 тыс.), сообщает 30 сентября издание «Подробо.uz» со ссылкой на данные «Узнефтегазинспекции».

Отмечается, что в течение месяца было похищено около 7,7 млн куб. метров газа. Некоторые предприятия в Андижанской области Узбекистана незаконно потребили до 400 тыс. куб. метров голубого топлива. С начала 2019 года в республике выявлено 2250 фактов хищения газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа 2019 года тарифы на природный газ для населения в Узбекистане выросли на 19%. При наличии счетчика стоимость одного кубометра природного газа составляет 380 сумов ($0,04).

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