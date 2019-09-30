Сухум, , 14:46 — REGNUM 30 сентября в день 26-ой годовщины Победы в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов по Сухуму прошел «Бессмертный полк». Об этом сообщает «Апсныпресс».

Бессмертный полк в Сухуме © Нужная газета

Жители Абхазии с фотографиями родных и близких широкой колонной прошли по набережной Суухма и возложили цветы к мемориалу павшим воинам в парке Боевой славы. Шествие завершилось на площади Свободы.

Ранее 30 сентября в Сухуме почтили память первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы и погибших в войне воинов. 27 сентября Абхазия отмечала День освобождения столицы от грузинских войск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии отмечают День победы и независимости

Читайте развитие сюжета: В Сухуме прошел парад Победы