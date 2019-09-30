Донецк, , 14:48 — REGNUM В результате нескольких происшествий, один боевик ВСУ погиб, двое получили ранения, заявил 30 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Олег Никитин.

Потери ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Пески, передвигаясь на личном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, командир роты 56-й бригады капитан Скичко совершил наезд на троих своих подчиненных, в результате чего один получил множественные переломы», — рассказал он.

По словам представителя народной милиции, вышестоящему командованию ВСУ сообщили, что боевик травмировался, выполняя боевую задачу.

«В районе Красногоровки, при оборудовании позиций… военнослужащие 28-й бригады грубо нарушили требования безопасности при обращении с боеприпасами, в результате чего произошел подрыв ручной гранаты РГД-5. Один боец погиб и один тяжело ранен», — добавил Никитин.

Он также отметил, что ВСУ нарастили интенсивность обстрелов территории Донбасса, в результате чего за минувшие сутки погиб один военнослужащий Народной милиции, и ранены двое мирных жителей.

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Напомним, ранее в районе Горловки, на контрольно пропускном пункте между Украиной и ДНР пулевое ранение головы получил мирный житель. Огонь вели боевики ВСУ со стороны подконтрольного им населённого пункта Майорск.

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