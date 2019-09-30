Донецк, 30 сентября 2019, 14:48 — REGNUM В результате нескольких происшествий, один боевик ВСУ погиб, двое получили ранения, заявил 30 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Олег Никитин.
По словам представителя народной милиции, вышестоящему командованию ВСУ сообщили, что боевик травмировался, выполняя боевую задачу.
Он также отметил, что ВСУ нарастили интенсивность обстрелов территории Донбасса, в результате чего за минувшие сутки погиб один военнослужащий Народной милиции, и ранены двое мирных жителей.
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Напомним, ранее в районе Горловки, на контрольно пропускном пункте между Украиной и ДНР пулевое ранение головы получил мирный житель. Огонь вели боевики ВСУ со стороны подконтрольного им населённого пункта Майорск.
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