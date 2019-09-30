Чебоксары, , 14:40 — REGNUM 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания в Вооруженные силы Российской Федерации. Из Чувашии на службу в армию должны отправиться 1057 молодых людей, сообщает минюст республики.

В этом году призывной пункт в Чувашии меняет прописку с Канаша на Чебоксары в связи с капремонтом здания. Призывников теперь будут собирать в здании бывшей кадетской школы по ул. К. Иванова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе осенней призывной кампании 2019 года на военную службу в Вооружённые силы РФ будут направлены почти 132 тыс. новобранцев.

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