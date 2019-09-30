Обнинск, Калужская область, , 15:06 — REGNUM В Обнинске Калужской области в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне началась реконструкция мемориала «Вечный огонь», сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслава Лежнина.

Волонтёры высадили вокруг мемориала «Вечный огонь» 600 луковиц тюльпанов Admobninsk.ru

На планёрке в администрации города Лежнин рассказал, что на время проведения ремонтных работ возможны временные отключения пламени на мемориале «Вечный огонь». Процесс реконструкции разбит на ряд этапов, и, если погодные условия будут неблагоприятными, то установят навес. Основные проблемы при подготовке к проведению работ заключались в том, что мемориал относится к объектам культурного наследия и процесс согласования шел долго. На сегодняшний день все вопросы улажены, конкурс состоялся и подрядчик уже приступил к работам.

Мэр Обнинска Владислав Шапша подчеркнул, что мемориал «Вечный огонь» — особый объект для города, к которому нужно отнестись с особым уважением и вниманием. В частности, волонтёры «Росатома» уже высадили вокруг мемориала «Вечный огонь» 600 луковиц тюльпанов.