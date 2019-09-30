Сорск, , 14:33 — REGNUM В Хакасии по поручению прокурора республики организована проверка информации об отсутствии отопления в домах у людей, проживающих в районе посёлка Геологов города Сорска. Об этом ИА REGNUM 30 сентября сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокуратура в ходе проверки намерена дать правовую оценку деятельности уполномоченных органов, ответственных за теплоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Хакасии заявили, что республика входит в отопительный сезон в штатном режиме.

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