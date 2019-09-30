Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM Буддисты из общины на горе Качканар (Свердловская область) предварительно согласились переехать на новый участок в Нижней Туре. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ИА Znak.

Региональные власти предоставили буддистам новую землю. Общине «Шедруб Линг» помогут построить новые хозяйственные знания. С горы уберут постройки буддистов, останутся лишь ступы.

Буддисты подписали пока только черновик соглашения — чистовой вариант будет предоставлен 14−15 октября 2019 года. Будет ли оно подписано общиной, вице-губернатор пока не гарантирует.

Напомним, конфликт между общиной и компанией ЕВРАЗ длится уже несколько лет. Корпорация разработать железо-магниевые руды на территории вблизи горы Качканар, но общинные постройки буддистов мешают проведению там областных работ.

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