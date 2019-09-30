Березники, Пермский край, , 14:31 — REGNUM В Перми спасают котёнка, пострадавшего от рук живодеров. Расстрелянное животное нашли 27 сентября в Березниках. Из-за многочисленных ран котенок не мог ходить. Его доставили в Пермь, где была сделана операция, сообщают сообщества зоозащитников в соцсети.

Котенка назвали Патрон. После операции он чувствует себя хорошо. Появилась чувствительность одной лапы.

По словам зоозащитников, живодеры выпустили в котенка девять пуль. Две их них пробили до середины позвоночник. Злоумышленники стреляли в упор. Когда котенок пытался убежать, то расстрел продолжился.