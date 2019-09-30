Тункинский район, Бурятия, , 14:27 — REGNUM В посёлке Кырен в Тункинском районе Бурятии 27 сентября торжественно захоронили останки бойца Красной Армии Родиона Табинаева, погибшего при освобождении Украины в 1943 году. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«В марте 1943 года Родион Григорьевич погиб под Харьковом и с тех пор родные и близкие ничего не знали о нем. И сегодня по всем обычаям земляки, родственники имеют возможность преклониться земляку и зажечь свечу на его могиле», — заявил в своей речи глава района Иван Альхеев.

По словам внука красноармейца Константина Билдуева, в 1943 году семье пришло извещение, что он пропал без вести.

«И вот на днях я узнал, что его привезут на родину. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в обнаружении останков деда, их расшифровке, передаче и транспортировки», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, останки бойца нашли украинские поисковики весной 2019 года в лесу, между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области Украины. В августе они были переданы российской стороне, а 21 сентября его отправили из Белгорода в Бурятию.

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