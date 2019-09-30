Париж, , 14:31 — REGNUM Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не смог посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила 30 сентября на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

В заявлении представителя ЕК также отмечается, что Жан-Клод Юнкер и вся Еврокомиссия соболезнует в связи со смертью бывшего французского лидера.

Мина Андреева отметила, что в этот день на здании Европейской комиссии в знак траура приспущены флаги.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа Юнкеру пришлось прервать свой отпуск из-за срочной госпитализации.