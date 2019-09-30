Черкесск, , 14:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан местный житель, которого уличили в краже табуна лошадей в соседней Кабардино-Балкарии. Подозреваемым оказался 62-летний житель села Джага, у которого имелось несколько судимостей, сообщили 30 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент с кражей лошадей произошел в феврале 2019 года в Зольском районе. С заявлением в полицию о пропаже табуна, общая стоимость которого оценивалась в сумму 805 тыс. рублей, обратился житель села Кичмалка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. 29 сентября при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии по КБР он был задержан. Из его признательных показаний стало известно, что большую часть похищенных лошадей злоумышленник продал в соседние регионы. Две из 19 лошадей возвращены хозяину.