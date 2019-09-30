Вологда, , 14:17 — REGNUM В Вологде оборудован новый пешеходный переход. Вроде бы ничего особенного в этом событии нет, однако это первое подобное сооружение в городе. Его отличие от остальных аналогичных объектов в том, он был создан по инициативе самих пешеходов — жителей микрорайона, поэтому и получил название «народный». Об этом сообщает телекомпания ОТР.

После того, как в 2018 году улицу, которая ранее была засыпана щебнем, полностью заасфальтировали, движение машин здесь стало очень интенсивным, проектировщики разместили здесь пешеходные переходы, однако очень неудобно.

Тогда жители из числа тех, кто входит в территориальное самоуправление, приняли участие в конкурсе идей по улучшению жизни в городе. Разработали проект обустройства удобного пешеходного перехода и получили из бюджета почти миллион рублей.

«Это очень хорошо, как раз по пути из дома в садик, это нужно очень было», — поделилась жительница Вологда.

Теперь городская администрация же по своей инициативе обещает сделать вдоль улицы тротуар. Активисты местного ТОС в свою очередь уже подали новый проект на конкурс и снова вошли в число победителей. В их микрорайоне скоро появится большая детская площадка.