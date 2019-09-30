Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В 2019 году в Свердловской области проведено свыше трёх тысяч рейдов по охране животного мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По итогам проверок к административной ответственности привлечено 517 граждан, два чиновника и две организации, которые оштрафованы на сумму чуть менее 600 тыс. рублей. Общая сумма заплаченных в 2019 году штрафов, с учётом прошлогодних, составила по итогам девяти месяцев 800 тыс. рублей.

«В результате рейдовой работы у нарушивших закон охотников изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 172 приспособления для охоты — петель, капканов. Ими незаконно добыты 160 диких животных — 81 косуля, 31 лось, 2 кабана, 2 ондатры и 44 птицы», — сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Напомним, что в регионе работают около 500 государственных и охотничьих инспекторов.

Добавим, в Свердловской области общая площадь охотничьих угодий составляет 17,9 млн гектаров.