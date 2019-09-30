Екатеринбург, 30 сентября 2019, 14:25 — REGNUM В 2019 году в Свердловской области проведено свыше трёх тысяч рейдов по охране животного мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
По итогам проверок к административной ответственности привлечено 517 граждан, два чиновника и две организации, которые оштрафованы на сумму чуть менее 600 тыс. рублей. Общая сумма заплаченных в 2019 году штрафов, с учётом прошлогодних, составила по итогам девяти месяцев 800 тыс. рублей.
Напомним, что в регионе работают около 500 государственных и охотничьих инспекторов.
Добавим, в Свердловской области общая площадь охотничьих угодий составляет 17,9 млн гектаров.