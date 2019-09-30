Москва, , 14:13 — REGNUM На светофорах Москвы стали размещать информационные таблички с QR-кодами. Об этом 30 сентября сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Как пояснили в организации, QR-коды нужны, чтобы горожане могли оперативно сообщить о сбое в работе светофора. Помимо кода на табличке указан номер светофора и телефон, по которому можно позвонить, чтобы сообщить о проблеме.

При считывании кода открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Сообщения сразу попадают в систему и моментально принимаются в работу.

Воспользоваться табличкой жители Москвы могут также, чтобы предложить изменение режима работы светофора.

Всего до конца 2019 года установят более 14 тысяч таких табличек.