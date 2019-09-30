Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В ближайшие несколько лет в Свердловской области будет запущено несколько мусоросортировочных комплексов. Об этом заявил замминистра ЖКХ региона Егор Свалов, сообщает ЕАН.

До конца 2019 года стартует строительство такого завода в Красноуфимске в 100 тысяч тонн, если для объекта выдадут положительное заключения государственной экологической экспертизы. В это же время должны закончиться предпроектные работы по комплексу в 185 тысяч тонн в Нижнем Тагиле — строительство могут начать уже в середине 2020 года.

Также будет модернизирован комплекс в Первоуральске — так же, в 2020 году.

Напомним, вопрос о строительстве аналогичных комплексов для нужд Екатеринбурга так и не сдвинулся с места. Правительство рассматривает две заявки на организацию заводов, но решение пока не принято.

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