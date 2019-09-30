Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Екатеринбурге с 1 октября 2019 году закроют для движения улицу Садовую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Улицу закроют на десять месяцев — до 31 июля 2020 года. Причиной стало строительство дома компанией «Атомстройкомплекс».

Улица будет закрыта на промежутке от ул. Сулимова, д.31 до ул. Июльской, д. 22. Строители просят горожан отнестись с пониманием к неудобствам.

Напомним, в Екатеринбурге перекрыли две улицы на Химмаше на три месяца. На улицах Тружеников и Азотной прокладывают сети водоснабжения для ТЦ на улице Димитрова.

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