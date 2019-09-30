Барнаул, , 14:06 — REGNUM В Алтайском крае ведут подготовку к памятной дате — столетию со дня рождения прославленного оружейника Михаила Калашникова. Как сообщает сегодня, 30 сентября, региональное правительство, из Воронежа на Алтай доставлен колокол Благовест, который сне главным на храме в селе Курья — малой родине Калашникова.

«Гигант весом 700 килограммов изготовлен в творческой мастерской Бориса Подорожного. Деньги на него собирали всем миром. Цена вышла около миллиона рублей. В ближайшие дни колокол будет установлен на звонницу. А затем, 25 октября, состоится освящение храма Знамения Пресвятой Богородицы, в котором был крещен Михаил Калашников. Гости со всей России приедут на празднование 100-летия со дня рождения великого оружейного конструктора», — пояснил служащий департамента Администрации края по взаимодействию с институтами гражданского общества Алексей Спесивцев.

Напомним, Михаил Тимофеевич Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Калашникова, герой Российской Федерации. Скончался 23 декабря 2013 года в Ижевске в возрасте 94 лет, после тяжелой болезни. 10 ноября 2019 года ему бы исполнилось сто лет.

В июле 2018 года в мемориальном музее на малой родине оружейника была организована выставка с необычным названием «Авось и распарит кручину хлебнувшая чаю душа».

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