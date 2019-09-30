Москва, , 14:10 — REGNUM Максимальный срок аренды электромобилей каршеринга в Москве составит полтора часа. Об этом сказано в материалах пресс-службы мэрии Москвы.

Технические характеристики электрокаров позволят проехать без подзарядки 270 километров. Арендовать транспортное средство можно на полчаса, час и полтора часа. Ограничения связаны с ёмкостью батареи автомобиля.

При этом перемещаться на электрокаре можно по всему городу и за его пределами. Однако вернуть машину необходимо внутри Садового кольца. Арендовать автомобиль смогут граждане не младше 26 лет со стажем вождения минимум в шесть лет.

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