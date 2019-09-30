Сухум, , 13:54 — REGNUM 30 сентября Абхазия отмечает День Победы в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов и День независимости. В Сухуме почтили память первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы и погибших в войне воинов. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Мемориал погибшим воинам. Сухум, Абхазия

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Аслан Барциц, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, парламентарии, члены Правительства, ветераны войны, добровольцы, представители иностранных делегаций, представители Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», общественность, школьники приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Ардзинбы, затем к мемориалу погибшим воинам в Сухуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Абхазия отмечала День освобождения столицы от грузинских войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Абхазия отмечает День освобождения Сухума