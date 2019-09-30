Владикавказ, , 13:54 — REGNUM В Северной Осетии открыт первый на Северном Кавказе военный учебный центр. Он создан на базе государственного университета имени Коста Хетагурова при содействии Министерства обороны РФ, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе главы республики.

Ежегодно на учебу в центр будут набирать 90 курсантов. За два с половиной года из них будут готовить сержантов и солдат запаса по двум специальностям: «командир отделения» и «старший стрелок».

В торжественной церемонии открытия военного центра приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заместитель командующего 58-й армии Василий Зайцев, начальник военного учебного центра Валерий Дробышев, ветераны войны, студенты.

Подчеркнув, что центр создан благодаря министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, Битаров выразил уверенность, что необходимо возвращаться к практике подготовки специалистов военного дела, сержантов и солдат запаса.

«Мы будем проводить такую работу во всех вузах республики, потому что Северная Осетия славна военными традициями!» — цитирует главу РСО-Алании его пресс-служба.

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