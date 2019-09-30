Москва, , 13:52 — REGNUM В ближайшее время власти Москвы выйдут с инициативой, чтобы владельцы автомобилей на электродвигателях были освобождены от уплаты транспортного налога. Об этом 30 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на презентации первых электромобилей для каршеринга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ближайшее время мы внесем в [Московскую городскую] думу проект закона об освобождении от налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и закупке по лизингу этого транспорта», — сказал Собянин.

Мэр Москвы высказал мнение, что электротранспорт в столице будет развиваться. Для этого необходимо развивать сеть зарядных станций, подчеркнул он.

«Очень важно развивать инфраструктуру для зарядки автомобилей. Мы договорились с электросетями, что в ближайшие четыре года они поставят 300 точек заправки электромобилей. Это будет уже полноценная сеть на территории Москвы», — отметил Собянин.

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