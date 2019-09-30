Сеул, , 13:49 — REGNUM В странах Юго-Восточной Азии проходят фестивали корейской культуры, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской туристической организации.

По их словам, в период с 28 по 29 сентября во вьетнамском городе Хошимин прошёл корейский фестиваль культуры и туризма Korea Culture & Tourism Festival.

Известно, что в фестивале, который прошел на прогулочной улице Нгуен Хюэ, приняли участие около 30 южнокорейских компаний.

Кроме того, Корейская туристическая организация проведет подобный фестиваль на Филиппинах.

Фестиваль культуры и туризма состоится в торговом центре SM Megamall в городе Манила в период с 5 по 6 октября.

Известно, что данный фестиваль также приурочен к 70-годовщине установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Филиппинами.

В данном фестивале также примут участие около 30 компаний, включая авиа‑ и туристические компании. Кроме того, в рамках данного мероприятия пройдет встреча фанатов известного актёра Ли Дон Ука.

По данным представителей организации, данные мероприятия проходят с целью оживления туристической индустрии, а также в преддверии юбилейного саммита Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в Пусане в ноябре текущего года.