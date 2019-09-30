Москва, 30 сентября 2019, 13:49 — REGNUM Для служебных и коммунальных целей в Москве со временем начнут использовать исключительно электрокары. Об этом 30 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на презентации первых электромобилей для каршеринга в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По мере развития российского автопрома будем рассматривать возможность перехода коммунального и служебного транспорта на электродвигатели. Думаю, это будет происходить в ближайшие годы», — отметил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что этот процесс в столице уже начался. Транспортные средства на электронном двигателе стали поступать в московскую полицию.
«Как вы знаете, первую закупочную партию электромотоциклов для московской полиции мы сделали», — сказал Собянин.