Москва, , 13:49 — REGNUM Для служебных и коммунальных целей в Москве со временем начнут использовать исключительно электрокары. Об этом 30 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на презентации первых электромобилей для каршеринга в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По мере развития российского автопрома будем рассматривать возможность перехода коммунального и служебного транспорта на электродвигатели. Думаю, это будет происходить в ближайшие годы», — отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что этот процесс в столице уже начался. Транспортные средства на электронном двигателе стали поступать в московскую полицию.

«Как вы знаете, первую закупочную партию электромотоциклов для московской полиции мы сделали», — сказал Собянин.