Грозный, , 13:37 — REGNUM Чечня продолжает оказывать помощь народу рохинджа. В 2019 году она направлена в большей степени на обеспечение беженцев медицинскими пунктами и медоборудованием. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в течение года для беженцев из Мьянмы, которые обосновались в лагерях на приграничной территории Бангладеш, построены фельдшерско-акушерский пункт, оборудованный аппаратами для проведения УЗИ и ЭКГ, а также оборудованием для забора и анализа крови. Открыт стоматологический кабинет. Кроме того, три пункта медпомощи обеспечены значительным запасом медикаментов.

Вся помощь народу рохинджа оказывается за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Напомним, РОФ имени Кадырова помогает беженцам из Мьянмы с 2018 года. За это время в лагерях, где проживают представители народа рохинджа, оборудованы несколько колодцев для добычи воды, предоставлена одежда и медикаменты тысячам человек.