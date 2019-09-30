Москва, , 14:06 — REGNUM Безлимитный европротокол на всей территории России будет действовать с 1 октября 2019 года — при соблюдении ряда условий. Об этом сообщается на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Речь идет о том, что с 1 октября водители, попавшие в ДТП и оформившие европротокол, смогут получить по ОСАГО до 400 тыс. рублей. Это так называемый безлимитный европротокол.

Для этого должны быть соблюдены следующие условия: между участниками ДТП не должно быть разногласий и должна быть выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а изображения переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».

Причем заполнить европротокол должны оба участника происшествия, а виновник должен представить свой экземпляр в свою страховую компанию.

Напомним, с 1 ноября водители в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях смогут оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов. Они должны будут отправить электронное извещение с помощью приложения в смартфоне, которое должно быть интегрировано с «Госуслугами».

Читайте также: В России могут ввести электронные водительские права