Париж, , 13:22 — REGNUM В полдень 30 сентября впервые за почти шесть месяцев колокол собора Нотр-Дам прозвонит в память о бывшем президенте страны Жаке Шираке, скончавшегося 26 сентября в возрасте 86 лет, передает BFM TV.

Пожар, случившийся в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 года, лишил возможности проводить религиозные церемонии в его стенах. Поэтому церковь Сен-Сюльпис в Париже приветствует кортеж французских чиновников, и лидеров государств, приезжающих со всего мира для того, чтобы проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Напомним, большой колокол собора традиционно звучит во время памятных событий в истории Франции. Колокол звучал при смерти Иоанна Павла II, а также после нападений на «Шарли Эбдо» в 2015 году, или в память о Арно Бельтраме, подполковнике французской полиции, который пожертвовал собой и занял место последнего заложника, во время нападения на супермаркет Super U в марте 2018 года.

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