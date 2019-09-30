Добрянка, Пермский край, , 13:07 — REGNUM В Добрянке Пермского края главе администрации поручено расселить жильцов дома № 40 по ул. Трудовой до конца 2019 года. Здание нуждается в капремонте, который невозможно проводить при жильцах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

По итогам комплексного обследования дом не признан аварийным, угрозы обрушения нет, но необходим капитальный ремонт. В здании неисправна вентиляционная система.

Стоит отметить, что дом № 40 по ул. Трудовой входит в число проблемных домов, где проживают дети-сироты.

По данным минстроя, еще один проблемный дом (ул.Маяковского, 3) для выпускников детских домов нуждается в дополнительном обследовании. Чиновники должны были устранить все замечания до конца сентября 2019 года. Подрядчик уже утеплил фасад, отремонтировал кровлю, на первом этаже в квартирах залил новый пол, завершает работы по благоустройству придомовой территории. В ходе капремонта выявлены новые недостатки — в некоторых квартирах обнаружены трещины. В минстрое считают, что свою работу по устранению замечаний в проблемных домах муниципалитет до конца не довел.