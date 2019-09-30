Краснодар, , 13:06 — REGNUM В Новороссийские чиновники отказали многодетной семье в назначении ежегодной выплаты — в управлении социальной защиты населения министерства труда и социального развития сочли, что семья не имеет на неё права из-за отсутствия регистрации на территории Краснодарского края. В ситуацию вынуждена была вмешаться прокуратура. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства края.

Многодетная жительница Новороссийска пожаловалась в прокуратуру на отказ местных чиновников назначить ей ежегодную выплату, полагающуюся многодетным семьям. Причиной такого отказа стало отсутствие постоянной регистрации на территории Краснодарского края у семьи.

«Законом Краснодарского края «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» предусмотрена такая выплата многодетным семьям, проживающим на территории края, а не только имеющим в крае постоянную регистрацию. Факт проживания С. с тремя малолетними детьми на территории края подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор Новороссийска направил иск в суд в интересах многодетных семей, проживающих в городе. Решением Приморского районного суда Новороссийска в удовлетворении требований прокурора было отказано. Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил требования прокурора и подтвердил право семей, не имеющих постоянной регистрации, но проживающих на территории края, на получение ежегодной выплаты.