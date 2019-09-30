Чебаркуль, Челябинская область, , 12:52 — REGNUM В Челябинской области глава бронетанковой службы одной из воинских частей Александр Г. получил условный срок за растрату имущества части. Об этом сообщает военный следственный отдел по Чебаркульскому гарнизону.

В 2016 году одно из предприятий занималось по контракту восстановлением и ремонтом бронетанковой техники. Г. уговорил его представителей не ставить на БТРы 16 электродвигнателей, а вместо этого отдать их ему. При этом он подписал акты, из которых следовало, что двигатели смонтированы.

Затем двигатели доставили в часть, но на учёт не поставили. А весной 2018 года Г. вывез их из части и продал частнику.

Ущерб Минобороны превысил 2,4 млн рублей. Но покупатель был пойман при попытке перепродать двигатели за рубеж. Похищенное вернули в часть, а Г. стал фигурантом дела.

Суд назначил ему три года условно. Также он заплатит штраф — 300 тыс. рублей.