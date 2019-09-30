Москва, , 12:52 — REGNUM Проектную документацию недостроенного ЖК «Терлецкий парк» направят на экспертизу 4 октября. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 30 сентября.

Если результат экспертизы будет положительным, застройщик приступит к основным работам по достройке объекта.

Вопросы по достройке ЖК и формированию реестра требований участников строительства были рассмотрены на совещании в Москомстройинвесте с участием инициативной группы дольщиков под руководством зампредседателя комитета Александра Гончарова.

Как отметил представитель «Мосотделстроя №1» Юрий Горбенко, сейчас на объекте реализуются подготовительные мероприятия: демонтаж межквартирных перегородок первого корпуса, не соответствующих проекту, работы с кровлей.

Отметим, что ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») является одним из самых старых и крупных долгостроев Москвы. Строительство началось еще в 2004 году, но к 2019 году готовность объекта не составила и 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства за счет бюджета города.

26 сентября 2019 года Арбитражный суд Московской области разрешил разногласия, возникшие между «Мосотделстроем №1» и конкурсным управляющим Екатериной Пушновой при согласовании условий договора передачи имущества и обязательств застройщика ЖК «Терлецкий парк». Договор утвердили в редакции «Мосотделстроя №1». Суд обязал Екатерину Пушнову передать в «Мосотделстрой №1» реестр по состоянию на 26 июня 2019 года.

Александр Гончаров отметил, что представителю конкурсного управляющего необходимо обеспечить оперативное подписание договора. Он также добавил, что отсутствие подписанного договора — не препятствие для проектирования и проведения первоочередных строительных работ.