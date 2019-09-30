Вопрос строительства мусоросортировочных заводов для Екатеринбурга так и не продвинулся вперёд. Об этом заявил замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM По словам чиновника, в правительстве сейчас изучают две заявки — от ЦНИИ «Буревестник» (структура в составе Ростеха) и от ООО «Стандарт Рециклинг Групп» (СРГ). Проект СРГ сейчас оценивается уже второй раз — в первой заявке были нарушены ряд требований.

Свалов уточнил, что город нуждается в двух мусоросортировочных заводах, на севере и на юге. Пока что поступившие заявки не привязаны к конкретным участкам земли.

Напомним, в Алапаевске в тестовом режиме запустили мусоросортировочный завод. В полную силу предприятие заработает в первом квартале 2020 года.

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